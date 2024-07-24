Traktör yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Traktör yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Geniş Video İzle

Şanlıurfa'da traktör ve tarım aleti taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yol trafiğe kapanırken yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.07.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Traktör yüklü tır devrildi: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da traktör ve tarım aleti taşıyan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 28'inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre İ.İ.'nin kullandığı tarım aleti ve traktör taşıyan 63 ACE 038 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken tırda bulunan Mehmet K., yaralandı. Yaralı, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kapanan yol ise tır, traktör ve tarım aletinin kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Traktör yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Traktör yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:24 MİT’ten Irak’a nokta operasyon Terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
10:27 Herkes onu konuşuyor Edin Dzeko’dan tarihe geçen hat-trick Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick
10:12 Tarihi transferde geri sayım Fenerbahçe’ye imza atacak olan En-Nesyri’nin İstanbul’a geliş saati belli oldu Tarihi transferde geri sayım! Fenerbahçe'ye imza atacak olan En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu
10:05 Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 11:43:45. #1.12#
SON DAKİKA: Traktör yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement