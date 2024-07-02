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Traktöre istiflenen saman balyaları üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda istiflenen saman balyalarının üzerinde oturan gencin tehlikeli yolculuğunu görenler durumu hayretle izledi.

Olay İnegöl-Bursa yolu üzerinde meydana geldi. Bir genç, traktör üzerine istiflenen saman balyalarının üzerine oturarak tehlikeli yolculuk yaptı. Saman balyalarının üzerinde seyreden genci gören diğer sürücüler, şoföre korna ile ikaz etse de sonuç alamadı. Tehlikeli yolculuk saniye saniye amatör kameraya yansıdı.