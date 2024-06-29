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TSK, İzmir'deki yangın çalışmalarına 5 helikopterle destek sağladı

İZMİR - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 5 helikopter ile İzmir'deki yangın çalışmalarına aralıksız destek sağlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Cougar helikopter ile 2 adet CH-47 helikopter, İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlamaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.