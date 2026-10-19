Tunceli\'de alacak-verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Tunceli'de alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde iki arkadaş arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda O.A. bacağından yaralanırken, şüpheli Ö.Y. kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.