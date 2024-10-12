Tunceli'de Mikser Devrildi, Sürücü Sıkıştı - Son Dakika
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Tunceli'de Mikser Devrildi, Sürücü Sıkıştı

Tunceli\'de Mikser Devrildi, Sürücü Sıkıştı

Tunceli-Erzincan sınırında devrilen mikserde sürücü sıkıştı, ekipler müdahale ederek kurtardı.

12.10.2024 12:59
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Tunceli ile Erzincan sınırında devrilen mikserin sürücüsü araçta sıkıştı. Tunceli ve Erzincan'dan kaza yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tunceli-Erzincan sınırında yer alan Bardakçı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 ABE 289 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü araçta sıkışırken kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Tunceli ve Erzincan'dan 112, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu ismi öğrenilemeyen sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.

Yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Mikser Devrildi, Sürücü Sıkıştı - Son Dakika

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