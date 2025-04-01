Tunceli'de seyir halindeki araç alev alev yandı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Dağ Yolu mevkiinde, S.A. yönetimindeki 24 ABL 737 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, aracından dumanlar yükseldiğini fark edince aracı yol kenarına çekerek durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede alevlere teslim olan araca, ihbar üzerine olay yerine Pülümür Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.