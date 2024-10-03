Tunceli\'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Tunceli'de meşrubat yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre karayolunda seyir halinde olan 09 JZ 374 plakalı meşrubat yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken durum 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ