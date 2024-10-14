Tur Midibüsü Yangında Küle Döndü

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Tur midibüsü alev alev yanıp küle döndü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur midibüsü bir anda alev alması sonucu yandı. Yangında yaralanan olmazken, midibüs küle döndü.

Olay, Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Adrasan'a turist taşıyan midibüs şoförü, Belen Mahallesi rampalarından Adrasan'a inerken araaçtaki arızayı fark etti. Sürücü, Seylemit mevkiinde yolcuları indirirken, arızalanan midibüsü mahalle içinde güvenli bir yere bırakmak istediği sırada aaraç alev aldı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alev alev yanan midibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.