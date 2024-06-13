Tur minibüsü sürücüsü park ettiği araç içerisinde ölü bulundu - Son Dakika
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Tur minibüsü sürücüsü park ettiği araç içerisinde ölü bulundu

Manavgat'ta tur minibüsü sürücüsü dinlenmek için park ettiği aracının içerisinde ölü olarak bulundu. Sürücünün aracıyla gelip park etmesi ve aracını park edip indiği son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

13.06.2024 17:33
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Tur minibüsü sürücüsü park ettiği araç içerisinde ölü bulundu

Sürücünün aracını park ettiği son görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Manavgat'ta tur minibüsü sürücüsü dinlenmek için park ettiği aracının içerisinde ölü olarak bulundu. Sürücünün aracıyla gelip park etmesi ve aracını park edip indiği son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Özem bir firmaya ait 07 MGA 74 plakalı tur minibüsünün sürücüsü Hakan Karaduman (47), Gündoğdu Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelerek aracını park ederek kafeterya da bir süre vakit geçirdikten sonra araç içerisinde dinlenmeye çekildi. Sabah saatlerinde tur firmasının yetkililerinin kendisine telefonla ulaşamaması üzerine aracın bulunduğu konuma gelen şirket yetkilisi ve petrol istasyonu çalışanları tüm çabalarına rağmen Karaduman'ı uyandıramadı.

Araç içerisinde ölü bulundu

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından minibüsün kapısının açılmasının ardından 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karaduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü Hakan Karaduman'ın cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Son anları güvenlik kamerasında

Hakan Karaduman'ın ölümünden kısa süre önce aracını park etmesi ve araçtan indiği son anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

Manavgat, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tur minibüsü sürücüsü park ettiği araç içerisinde ölü bulundu - Son Dakika

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