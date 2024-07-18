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Turgutlu'da orman yangını, evlere sıçradı

Yerleşim bölgesine yakın bölgede çıkan yangında bazı evler alevler içerisinde kaldı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi kırsalında orman yangını çıktı. Bazı evlerin de alevler içerisinde kaldığı yangına, orman yangın söndürme ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Avşar Mahallesi'ndeki kırsal alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangına ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri müdahale etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda orman yangın söndürme ekibi sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Turgutlu Belediyesi Park Bahçe İşleri Müdürlüğü personeli yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bazı evler alevlerin içerisinde kaldı

Yerleşim alanına yakın bir noktada başlayan yangında bazı evler de alevler içerisinde kalırken, vatandaşlar bahçe hortumlarıyla alevlerin kendi evlerine yaklaşmasını önlemeye çalışıyor.