Turgutlu'da Seçim Görevlendirmelerinde Usulsüzlük

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, "usulsüz görevlendirmeler ve zimmete para geçirme" iddiasıyla ilçe seçim kurulunda görevli 3 memur gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen memurlardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 memur ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yapılan görevlendirmelerde usulsüz ödemelerin yapıldığı tespit edildi. İlk belirlemelere göre 150 bin liralık kamu zararının olduğu belirlendi. Bunun üzerine ödeme emirlerini yapan ilçe seçim kurulu zabıt katipleri Y.B. ve T.N.S. ile ilçe seçim müdürü E.K. gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. "rüşvet, zimmet ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Y.B'nin seçim görevlendirmeleri yaparken, aralarında akrabaları ile yakın arkadaşlarının da bulunduğu 400 kişiye fazladan seçim görevlendirmesi, bazı kişilere de birden fazla görevlendirme yazdığı, daha sonra bu kişilere ulaşarak, "Söz konusu görevlendirmeler yanlışlıkla yapıldı, görev ücretlerini iade edin" talebinde bulunup, kendisine elden teslim edilen paraları zimmetine geçirdiği belirtildi.

Zanlılar hakkında idari soruşturma sürüyor. - MANİSA