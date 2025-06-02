Turgutlu\'da Tarım Arazisinde Yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında 120 dönüm ekili buğday tarlası ile 20 dönüm zeytin bahçesi zarar gördü.

Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Erbiller Sanayi Sitesi arka kısmında bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 7 itfaiye aracı ve 30 personeli ile müdahale edildi. Bölgede sağlık ve polis ekipleri de yaşanabilecek olaylara karşı hazır bulundu. Yangında 120 dönümlük ekili buğday tarlası ile 20 dönümlük zeytin bahçesindeki bazı ağaçlar zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - MANİSA