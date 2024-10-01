Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu

Turgutlu\'da Uyuşturucu Operasyonu

Turgutlu'da jandarma, aranan 2 kişiyi tutukladı, evde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

01.10.2024 14:19
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Şehzadeler/ Aşağıçobanisa Jandarma Karakol Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda birçok suçtan aranan iki şahıs yakalanırken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Şehzadeler/Aşağıçobanisa Jandarma Karakol Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, cezaevi firarisi İ.D. (27) ve H.A.Y. (66) isimli şahısların Turgutlu ilçesi Selvili Mahallesi'ndeki bir evde saklandıkları tespit edildi.

25 Eylül 2024 tarihinde saat 07.00'de düzenlenen operasyonda, hakkında "Kasten Yaralama" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" gibi suçlardan 3 arama kaydı bulunan ve toplamda 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.D. ile, "Mala Zarar Verme" ve "Evden Hırsızlık" suçlarından 3 arama kaydı bulunan ve toplamda 5 yıl 2 ay hapis cezası olan H.A.Y. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 96 gram kubar esrar, 142 adet sentetik ecza, 2 adet metamfetamin içiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. Ayrıca, evde bulunan D.U. ve Z.D. isimli şahıslarla birlikte uyuşturucu madde kullandıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüpheliler, kan ve idrar örneklerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda İ.D. ve H.A.Y. tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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