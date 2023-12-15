Türk usulü kurtarma: Yolda kalan aracı böyle itti

Çekici değil iticiyle kurtardılar

BURSA - Bursa'da arızalanıp yolda kalan TOFAŞ Kartal marka bir otomobil sadece Türkiye'de görülebilecek bir metotla kurtarıldı. Başka bir TOFAŞ otomobilin kaputuna oturup ayaklarını uzatan bir kişi yolda kalan otomobili arkasından ayaklarıyla itekleyip oto yolda seyretti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenip ölümsüzleştirildi.

Bursa'da bir aracın kaputuna oturup arıza yapan öndeki aracı ayaklarıyla itelemeye çalışan bir vatandaşın sosyal medyaya yüklenen görüntüleri kısa sürede viral oldu.

Yolda kalan TOFAŞ Kartal marka otomobile yardım etmek için duran bir başka Tofaş otomobilin çeki halatı olmayınca ön kaputuna oturan bir kişi ayaklarını uzatıp arıza yapan otomobili ayaklarıyla iteklemeye çalıştı. Araçların hareket etmesiyle arada kalan vatandaş itici görevi gördü. O anlar evinin camından dışarıyı izleyen bir bayan tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.