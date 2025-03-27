Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Taçahmet köyünde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişiden 4'ü ayakta tedavi edilirken, araçta bulunan Güldane G., Salim G. ve Zeynep Ecrin A. ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Türkeli'de Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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