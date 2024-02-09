Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ekibi Florida'da Dragon kapsülünden çıkartıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ekibi Florida'da Dragon kapsülünden çıkartıldı

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ekibi Florida\'da Dragon kapsülünden çıkartıldı

Ax-3 ekibi, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu, Florida açıklarına iniş yaptıkları Dragon kapsülünden çıkartıldı. Astronotlar, sağlık durumları kontrol edildikten sonra ekiplerin yardımıyla yavaş yavaş yürümeyi başardı.

09.02.2024 18:32
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 ekibi, iniş yaptıkları Florida açıklarında Dragon kapsülünden çıkartıldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 ekibi dünyaya döndü. Florida açıklarına inen Gezeravcı ve ekip arkadaşları içinde bulundukları Dragon kapsülüyle Shannon kurtarma botuna çıkarıldı. Kapsülü açarak astronotların sağlık durumunu kontrol eden ekipler, daha sonra Ax-3 ekibini sırayla Dragon'dan çıkarttı. Astronotların ilk anda ayakta durmakta zorluk çektiği görülürken, Gezeravcı ve diğer astronotlar ekiplerin yardımıyla yavaş yavaş yürümeyi başardı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ekibi Florida'da Dragon kapsülünden çıkartıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ekibi Florida'da Dragon kapsülünden çıkartıldı - Son Dakika
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