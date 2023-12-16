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Türkiye şehitlerini anıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı Şehidi Er İsmail oğlu Sadullah'ın hikayesini paylaştı.

Türkiye şehitlerini anıyor
16.12.2023 - 10:00,
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı Şehidi Er İsmail oğlu Sadullah'ın hikayesini paylaştı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı Şehidi Er İsmail oğlu Sadullah için anma etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe şehidin yakınları ve askeri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte şehidin hüzünlü hikayesi anlatıldı.

MSB'den etkinlikle ilgili yapılan paylaşımda,

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

Toprak eğer uğrunda ölen varsa Vatandır."

Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı Şehidi Er İsmail oğlu Sadullah anıldı.

Vatan uğruna cansiparane savaşan ve bu uğurda şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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