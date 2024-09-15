Tuşba\'daki Oto Sanayi Sitesinde Yangın

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Van'ın Tuşba ilçesindeki oto sanayi sitesindeki yedek parça satış dükkanında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre yangın, Seyrantepe Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesi A/2 Blok'ta T.İ.'ye ait yedek parça dükkanında meydana geldi. İş yerinin çatısında yapılan kaynak nedeniyle çıktığı öne sürülen yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, çok sayıda oto yedek parçası ise zarar gördü. - VAN