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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras adli kontrolle serbest bırakıldı.

20.02.2025 01:23
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL - TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat tarihinde derneğin genel kurulunda sarf ettikleri sözler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Aras yaklaşık 3 saat, Turan ise yaklaşık 1 saat ifade verdi

Soruşturma kapsamında şüpheliler Turan ile Aras, ifade vermek üzere polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada Savcılığa getirilen şüpheli Aras yaklaşık 3 saat ifade verirken, şüpheli Turan ise yaklaşık 1 saat ifade verdi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Şüpheliler Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Kaynak: İHA

Mehmet Ömer Arif Aras, Orhan Turan, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TÜSİAD Başkanı Adli Kontrolle Serbest - Son Dakika

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