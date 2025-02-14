TÜSİAD Başkanı Aras'a Soruşturma - Son Dakika
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TÜSİAD Başkanı Aras'a Soruşturma

Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yargıyı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

14.02.2025 15:08
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat'ta dernek kurulunda sarf ettiği, bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TÜSİAD Başkanı Aras'a Soruşturma - Son Dakika

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