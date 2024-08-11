Tuzla'da meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tuzla'da meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti

Tuzla\'da meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Tuzla'da bir şantiyede meydana gelen göçükke 2 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

11.08.2024 21:40
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Tuzla'da bir şantiyede meydana gelen göçükke 2 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'un Tuzla ilçesi Tepeören'de saat 17.30 sıralarında bir şantiyede göçük meydana gelmişti. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucu toprak altında kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından olayla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "11 Ağustos 2024 tarihinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta meydana gelen göçük olayının İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile ilişkili olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Olayla ilgili olarak bazı kaynaklarda İSKİ'ye bağlı taşeron firmanın çalışanlarının göçük altında kaldığı belirtilmiştir. Bahse konu olan göçük, bölgede yürütülen özel bir villa inşaatında site içi kanalizasyon bağlantısı yapılırken meydana gelmiş olup; İSKİ ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olayla ilgili tüm yasal süreçler ve kurtarma çalışmaları yetkili kurumlar tarafından yürütülmüştür. Göçük sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tuzla'da meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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