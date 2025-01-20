Uçakta erken doğumda bebek kurtarılamadı

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PEGASUS Havayolları'nın Sabiha Gökçen- Gazipaşa seferini yapan uçağındaki 5 aylık hamile olduğu öğrenilen yolcu erken doğum yaptı. Doğum sonrası bebek hayatını kaybederken o anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

Pegasus Havayolları'nın 18 Ocak Cumartesi günü PC-2070 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağı Gazipaşa seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Kalkıştan bir süre sonra uçaktaki 5 aylık hamile olduğu öğrenilen yolcu aniden rahatsızlandı. İlk müdahalesi kabin ekibi tarafından yapılan yolcunun erken doğum yapacağı anlaşılınca uçak içerisinde doktor anonsu yapıldı. Uçakta bulunan doktor ile kabin ekibi erken doğumu gerçekleştirdi. Doğum sırasında bebek hayatını kaybederken uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek geri döneceğini iletti. Pilot'un hava trafik kontrolörüne yaptığı bilgilendirmede, 5 aylık hamile yolcunun erken doğum yaptığını ve bebeğin vefat ettiğini bildirdi. Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, bebeğini kaybeden yolcu ise ambulansla hastaneye götürüldü.

PİLOT: YOLCUMUZUN NABZI YOK

19 Ocak Pazar günü gerçekleşen olay ise Pegasus Havayolları'nın, Hurgada- İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçağında meydana geldi. Boeing 737 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişini başarılı bir şekilde tamamladı. Bu sırada bir yolcunun hareketsiz olduğunu gören diğer yolcular durumu kabin ekiplerine bildirdi. Yapılan ilk müdahalede yolcunun nabzının atmadığı tespit edildi. Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek, bir yolcunun nabzının atmadığı ve acil ambulans talebi olduğu iletti. Nabzı atmayan yolcu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.