UCM, İsrail'in İtirazını Yeniden Değerlendirecek

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, İsrail'in UCM'nin İsrail üzerindeki yargı yetkisine ilişkin itirazını reddeden Ön Yargılama Dairesi'nin kararını bozarak, itirazın yeniden değerlendirilmesine hükmetti.

İsrail, UCM'nin İsrail üzerindeki yargı yetkisine ilişkin itirazını reddeden Ön Yargılama Dairesi'nin kararını temyize götürdü. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, İsrail'in mahkemenin yargı yetkisine itiraz etme hakkına sahip olduğu yönündeki argümanlarını yeterince ele almadığını belirterek, Ön Yargılama Dairesi'nin kararını bozdu. Temyiz Dairesi, İsrail'in itirazının yeniden değerlendirilmesine hükmetti.

UCM Başsavcısı Karim Khan'ın, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle 20 Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasının ardından İsrail, UCM'nin kendi vatandaşları üzerindeki yargı yetkisine itiraz etmişti. Ön Yargılama Dairesi, ise bu tür argümanları değerlendirmek için çok erken olduğunu söyleyerek İsrail aleyhine karar vermişti.

Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrinin askıya alınması talebi reddedildi

Temyiz Dairesi, ayrıca İsrail'in Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrinin yargı yetkisi meselesi çözülene kadar askıya alınması talebini reddetti. Temyiz Dairesi, bu konunun yargı yetkisi meselesiyle doğrudan bağlantılı olmadığını ve buna Ön Yargılama Dairesi'nin karar vermesi gerektiğini söyledi. - LAHEY