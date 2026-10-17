Üçüncü kez alkollü yakalanan sürücüye Bartın Kumluca'da 500 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Üçüncü kez alkollü yakalanan sürücüye Bartın Kumluca'da 500 bin TL ceza kesildi

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Bartın Kumluca'da jandarmanın durdurduğu araçta üçüncü kez alkollü araç kullanan sürücüye 500 bin TL para cezası kesildi. Kan örneğinde 2,55 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 5 yıl el konuldu, hakkında adli işlem başlatıldı.

Bartın'ın Kumluca beldesinde jandarma ekiplerinin durdurdukları bir araç sürücüsüne, 3. kez alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 500 bin TL para cezası kesildi. Hastanede yapılan ölçümde 2.55 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Kumluca Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, seyir halindeki bir aracı durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Kontrol sırasında sürücü Ş.A.'nın alkolmetreye üflemeyi kabul etmediği öğrenilirken, sürücünün alınan kan örneği incelenmesinde 2,55 promil alkollü olduğu belirlendi. Ş.A'nın daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ceza yediği ve üçüncü kez alkollü ve ehliyetsiz bir şekilde araç kullandığı tespit edildi.

Adli ve idari işlem başlatılan sürücüye, ehliyetsiz araç kullanma ve üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanma gibi nedenlerden toplam 500 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine de 5 yıl süre ile el konuldu. Aracı yediemin otoparkına çekilen sürücü hakkında, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası bulunan Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 ve 179/3 maddelerinden adli işlem başlatıldı. Açılan kamu davasıyla sürücünün 1.00 promil üzerindeki alkol tespiti nedeniyle doğrudan trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan yargılanacağı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, hem kendi hayatını hem de diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücülere karşı gerçekleştirilen denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA
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