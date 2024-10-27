Uçurumdan Mahsur Kaldı

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Antalya'da bir şahıs, uygunsuz halde gördüğü kişileri uyarmak için 35 metre yükseklikteki bir uçurumdan kayalıklara indi. Kayalıklarda mahsur kalan ve yardım çığlıkları atan genci itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarıldıktan sonra konuşan genç, "Aşağıda terbiyesiz bir adam vardı, ona ceza keseyim derken yanlışlıkla kendime ceza kestim" dedi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Kültür Parkı'nda bulunan kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklarda uygunsuz halde bulunan bir kişiyi uyarmak isteyen Nurettin M. A. (27), mahsur kaldı. Yaklaşık 35 metre yükseklikteki kayalıklarda sıkışan Nurettin M. A.'nın, yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kayalıklarda mahsur kalan genci gören vatandaşlar olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

'Cezayı kendime kestim'

İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla oluşturdukları düzenek yardımıyla Nurettin M. A.'yı bulunduğu yerden kurtarmak için uzun süre uğraş verdi. Başarılı bir operasyonun ardından genç, bulunduğu yerden kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak bulunduğu yerden çıkarılan Nurettin M. A., "Aşağıda terbiyesiz bir adam vardı, ona ceza keseyim derken yanlışlıkla kendime ceza kestim" dedi. İtfaiye ekiplerinin Nurettin M.A.'yı kurtarma operasyonu çevredeki vatandaşlar tarafından film sahnesi gibi izlendi. - ANTALYA