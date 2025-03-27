Uludağ Otel Yangınında 2 Ölü - Son Dakika
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Uludağ Otel Yangınında 2 Ölü

Uludağ Otel Yangınında 2 Ölü

Uludağ'da bir otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 personel kurtarıldı.

27.03.2025 09:35
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Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan otelde hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye çıktığı açıklandı.

Bursa Valiliği, Uludağ'da meydana gelen otel yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 personelin ise müdahale ekipleri tarafından çıkarıldığını bildirdi. Otelin, 02 Ocak 2025 tarihinde konaklama izninin iptal edildiği ve müşterisi bulunmadığı ifade edilen açıklama şu şekilde:

"Bugün saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

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