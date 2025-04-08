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Ümit Özdağ'a Hapis Talebi

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Ümit Özdağ hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis isteniyor.

08.04.2025 19:11
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a 7 yıl 10 aya kadar hapis talebi

İSTANBUL - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergileyen ifadeler içeren paylaşımlar yaparak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 'ihbar eden', Ümit Özdağ ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Paylaşımlarının ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özdağ'ın sosyal medya hesabından çeşitli tarihlerde çeşitli kamu kurumlarınca da yalanlanan kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içeren paylaşımlar yaptığı, paylaşımlar ile söz ve beyanlarının halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu anlatıldı.

Kayseri'de meydana gelen 25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personelinin yaralanmasıyla neticelenen olayların oluşumunda etkili olduğu aktarıldı

Şüpheli Özdağ'ın paylaşımlarının ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğunun da belirtildiği iddianamede, tahrik edilenler nazarında endişe oluşturacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı, şüpheli Özdağ'ın 30 Haziran - 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kayseri'de meydana gelen 25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personelinin yaralanmasıyla neticelenen olayların oluşumunda etkili olduğu ifade edildi.

"Bana direkt Ümit Özdağ tarafından talepte bulunuluyordu"

İddianamede, şüpheli Özdağ'ın ayrımcılığı gerektirecek ve nefrete yönlendirici nitelikteki paylaşımlarına devam ettiği, buna ilişkin 34 paylaşımının tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca, 'Ambargotv' isimli sosyal medya hesabının kullanıcısı olan ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında tutuklanan Ramin Saeidi'nin savunmasında, "Bana direkt Ümit Özdağ tarafından talepte bulunuluyordu. Ben de bu talepler doğrultusunda videoların kurgu ve edit işlemlerini yapıp benden istenildiği şekilde kendilerine gösteriyordum. Onların onayı sonrasında belirtmiş olduğum sosyal medya platformaları üzerinden paylaşımlarını gerçekleştiriyordum" dediği de kaydedildi.

7 yıl 10 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ümit Özdağ'ın zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümit Özdağ'a Hapis Talebi - Son Dakika

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