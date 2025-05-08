Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildi. Bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya katılmayan Özdağ ile ilgili bilgiyi mahkeme başkanı paylaştı.

08.05.2025 13:22
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MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılanmasına başlandı. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Özdağ ve avukatı katılmadı.

MAHKEME BAŞKANI DUYURDU

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına yönelik mazeret dilekçesi sunduklarını, Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını bildirdi.

DURUŞMA 8 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

TETKİK SONRASI CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ ise hastanedeki tetkiklerinin ardından yeniden Silivri (Marmara) Cezaevi'ne nakledildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, sosyal medya hesabından Özdağ'ın sağlık durumu hakkında şu bilgiyi paylaştı: "Zafer Partisi Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın, Silivri Devlet Hastanesi'nde muayene ve tetkikleri yapılmış olup şu an Silivri Cezaevi'ne geri dönüşü gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Özdağ hakkında 26 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı.

O dönem milletvekili olan Özdağ hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması için 9 Mart 2020'de fezleke düzenlenmiş, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi nedeniyle iddianame hazırlanmıştı.

Özdağ'ın, Meclisteki basın açıklamasında, mevcut konumu itibarıyla MİT mensuplarının kimlik bilgileri, makam, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin açıklanmasının ilgili kanun kapsamında suç teşkil ettiğini bilebilecek durumda olduğuna işaret edilen iddianamede, şüphelinin Libya'da şehit olan MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, görev ve faaliyetleri ile icra ettikleri yeri açıkladığı bildirilmişti.

Özdağ'ın, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27/2 ve 5237 sayılı TCK'nin 53/1-2 maddeleri gereğince 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ahmet Çak:
    onu içeride beslemek bile bu vatana zuldür 89 260 Yanıtla
  • Behzat:
    oh ne güzel ekmek elden su gölden. 47 153 Yanıtla
  • ömer duman:
    yorumlar it dolmuş 176 17 Yanıtla
  • Erol Ergüven:
    itler havlamaya başlamış 135 11 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Hiç güvenmiyorum oyun düne kadar gençleri Starbucks davet ediyor du ne oldu birden 36 89 Yanıtla
  • [email protected]:
    Ne suçu be kardeşim,??? Pisi pisine şehit olan insanlarımızın, şehadetinden sonra yapılan bir açıklamaydı. Kozmik odaya girenlerin, gizli bilgileri elde edip, gizli görevlerdeki yüzlerce mit mensubunun şehit efilmesine niye ses çıkarılmadı? Sorumluları nerede? 98 6 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Gereksiz 13 78 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    haberler.com agzindan bk damlayan trollerini sahaya surmus yine 61 2 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    TOTODA BASUR ÇIKMIŞ HASTANAYE KALDIRMIŞLAR 11 49 Yanıtla
  • Okan Demircan:
    Başımız sağolsun. 2 53 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    Silivride soğuk yemiş hasta olmuş 9 41 Yanıtla
  • Ali Sezgin:
    mecliste aslan olanlar cezaevinde hastalanıyor neden acaba?? 7 35 Yanıtla
  • sefa.kural:
    memleketi İsrail’e niye göndermiyorlarsa bizim vergimiz ile bakıyorlar ki 2 12 Yanıtla
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