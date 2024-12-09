Ümraniye AVM'de Yangın Paniği

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Ümraniye'de AVM'de korkutan yangın

İSTANBUL - Ümraniye Metrogarden Alışveriş Merkezi'nde yangın çıktı

Olay 21.00 sularında Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde bulunan Metrogarden Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. AVM'nin çatı katında bulunan havalandırma motorları sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Önlem amaçlı olarak UMKE ekipleri de olay yerine geldi. Yangına dışardan merdiven aracı ile müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Olay esnasında alışveriş merkezinin otoparkına girişler kapatıldı.