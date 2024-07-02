Ümraniye'de restoranda tuvalet kavgası: Bıçakla saldırdı - Son Dakika
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Ümraniye'de restoranda tuvalet kavgası: Bıçakla saldırdı

Ümraniye'de bir pastane sahibi ile pastanenin tuvaletini kullanmak isteyen bir kişi arasında çıkan kavgada, pastane sahibinin kardeşi müşteriyi bıçakladı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

02.07.2024 22:18
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Ümraniye'de restoranda tuvalet kavgası: Bıçakla saldırdı

-Ümraniye'de bıçaklı, yumruklu kavga kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de bir pastane sahibi ile pastanenin tuvaletini kullanmak isteyen şahıs arasında kavga çıktı. Pastane sahibinin kardeşi müşteriyi bıçakladı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'nde bulunan bir pastanede geçtiğimiz akşam saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Arda E. isimli bir kişi pastanenin tuvaletini kullanmak istedi. Pastane sahibi ise tuvaleti kullanmasına izin vermedi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Dükkanın içinde başlayan kavga sokağa taşındı. Kavganın yaşandığı sırada pastane sahibinin kardeşi Kadir K. içeriden aldığı bıçakla kavgaya dahil oldu. Kavganın yaşandığı sırada Kadir K., Arda E.'yi bıçakladı. Arda E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Arda E.'yi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Ümraniye, Kavga, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de restoranda tuvalet kavgası: Bıçakla saldırdı - Son Dakika

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