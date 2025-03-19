Ümraniye'de Silahlı Saldırı! - Son Dakika
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Ümraniye'de Silahlı Saldırı!

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İstanbul Ümraniye'de iki pastaneye motosikletli saldırı, can kaybı yok, polis soruşturma başlattı.

19.03.2025 04:47
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Ümraniye'de iki ayrı yerde silahlı saldırı

İSTANBUL - Ümraniye'de iki farklı noktada bulunan pastanelere motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saat 00.30 sıralarında Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki pastaneye gelen saldırganlar pastaneye doğru silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Daha sonra olay yerine yakın noktada bulunan Ümraniye Devlet Hastanesi'nin karşısındaki pastaneye de ateş açan saldırganlar motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda etrafta boş mermi kovanları bulundu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Silahlı Saldırı! - Son Dakika

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