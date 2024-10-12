UNIFIL Üssüne Saldırı: 1 Asker Yaralandı

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Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), dün gece açılan ateş sonucu Naqoura'daki üssünde 1 askerinin yaralandığını duyurdu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün gece Naqoura'daki UNIFIL üssünde görevli 1 asker, yakınlarda devam eden askeri hareketlilik nedeniyle açılan ateş sonucu yaralandı. Asker, kurşunun çıkarılması için Naqoura hastanemizde ameliyata alındı ve şu anda durumu stabil. Ateşin kaynağını henüz bilmiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca gece saatlerinde Ramyah'ta bulunan BM mevzilerindeki yapıların, yakınlardaki top atışları sonucu büyük hasar gördüğü belirtilerek, "Tüm taraflara, UNIFIL mevzileri yakınlarında çatışma faaliyetlerinden kaçınmak da dahil olmak üzere BM personelinin ve tesislerinin emniyetini sağlama yükümlülüklerini hatırlatıyoruz" denildi.

Son olay UNIFIL askerlerine 3 günde 3. saldırı olurken, yaralı UNIFIL askerlerinin sayısı 5'e yükseldi.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef almış, 4 asker yaralanmıştı

İsrail ordusu 10 Ekim'de Naqoura'daki UNIFIL üssünü hedef almış, nöbetçi kulesindeki Endonezyalı 2 askerin yaralandığı açıklanmıştı. İsrail ordusunun dün de UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef alması sonucu Sri Lanka birliğinden 2 UNIFIL askerinin daha yaralandığı duyurulmuştu. - BEYRUT