Üniversite öğrencisi emlakçıyı vurdu - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi emlakçıyı vurdu

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Samsun'da üniversite son sınıf öğrencisi genç, emlakçıyı tabancayla vurarak yaraladı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. K.S.F. isimli öğrenci, emlakçıyı bacağından vurduktan sonra kaçtı. Yaralı emlakçı hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Öğrenci, sol eliyle alay ettiği için emlakçıyı vurduğunu iddia etti. Ancak emlakçı, saldırganı tanımadığını ve kendisine ateş edildiğini belirtti. Sorgusunun ardından öğrenci tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

17.05.2024 16:47
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Üniversite öğrencisi emlakçıyı vurdu

SAMSUN - Samsun'da üniversite son sınıf öğrencisi genç, emlakçıyı tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi K.S.F.(23), emlakçı M.K.'yi işyerinin önünde tabancayla bacağının 2 yerinden yaralayıp kaçtı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan M.K., tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan K.S.F., doğuştan engelli olan sol eli ile alay ettiği için emlakçıyı tabancayla yaraladığını ileri sürdü.

Yaralı emlakçı M.K. ise kendisini vuranı tanımadığını, işyeri önüne gelen gençlerin burada park halindeki aracı sorup kendisine ateş ettiğini belirtti.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen üniversiteli K.S.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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