Ünlü Golfçü Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Ünlü Golfçü Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu

Ünlü Golfçü Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu

Bodrum'da yaşayan iş insanı ve golf oyuncusu Beyhan Benardete, evinde hareketsiz halde bulundu.

27.02.2025 00:39
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, evinde ölü bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Çamlık Mahallesi'nde bir sitede yaşayan 60 yaşındaki ünlü iş insanı Beyhan Benardete'ye ulaşamayınca, yetkililer durumu jandarmaya bildirerek tesisin sağlık ekibiyle birlikte eve girdi.

ÖLÜ BULUNDU

Evde hareketsiz halde bulunan Benardete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Benardete'nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Benardete'nin cenazesi ön otopsi işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İş dünyasının ve golf camiasının önemli isimlerinden olan Beyhan Benardete'nin ani ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Bodrum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü Golfçü Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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