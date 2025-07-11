Ünlü Müteahhit S.A.\'ya Dolandırıcılıktan Hapis Cezası

Bir zamanlar Kayseri'nin en ünlü müteahhitlerinden biri olan S.A.; 'dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Kayseri'nin bir dönem en ünlü müteahhitlerinden biri olan S.A.'nın Ö.T. isimli kadını dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. S.A.'nın katılmadığı duruşmada avukatı; "Mütalayı kabul etmiyoruz. Önceki beyanları ve yazılı savunmamızı tekrar ederiz. Konkardato nedeni ve arsa sahibinden daireleri teslim alamamamı nedeniyle bu eylem yaşanmıştır. Kongortado süreci iflasa dönüşmüştür. Müvekkil atılı suçu işlememiştir. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Ö.T. ve avukatının hazır bulunduğu davada mahkeme heyeti S.A.'ya 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 33 Bin 320 TL para cezası verdi.

2 Temmuz tarihinde yapılan duruşmada şikayetçi Ö.T., S.A.'nın parasını aldığı dairesini başkasına sattığını, kendisine dairesini teslim etmediğini belirtmişti. - KAYSERİ