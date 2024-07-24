Ünlü Rus YouTuber'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika
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Ünlü Rus YouTuber'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü Rus YouTuber ve moto blogger Tatyana Ivanovna Ozolina'nın cenazesi özel bir şirket tarafından alınarak Milas-Bodrum havalimanına götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Ozolina'nın ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

24.07.2024 19:10
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Ünlü Rus YouTuber'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü Rus YouTuber ve moto blogger "Moto Tanya" adıyla bilinen Tatyana Ivanovna Ozolina'nın cenazesi özel bir şirket tarafından alınarak Milas- Bodrum havalimanına götürüldü.

ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

Salı günü akşam saatlerinde Söke-Milas karayolunda meydana gelen trafik kazasında 38 yaşındaki Rus uyruklu fenomen Tatyana Ivanovna Ozolina'nın hayatını kaybetmesi sonrası cenazesi Muğla Adli Tıp kurumuna kaldırılmıştı.

Kazada yaşamını yitiren Rus kadının ünlü Rus YouTuber ve moto blogger "Moto Tanya" adıyla bilinen Tatyana Ivanovna Ozolina olduğu ortaya çıkmıştı. Kazadan sonra cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Ozalina'nın cenazesinin ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyası, ölen fenomenin sevgilisi Alex Volodikov ve kaza yaptığı sırada yanında bulunan motosikletli arkadaşı Sergey Hardikov tarafından sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Rus YouTuberTatyana Ivanovna Ozalina'nın Muğla Adli Tıp kurumundaki cenazesi işlemlerinin ardından 48 NP 880 plakalı bir araca alınarak havalimanına hareket etti. Cenazenin özel bir cenaze şirketi tarafından alındığı ve Milas-Bodrum Havalimanına, ardından Rusya'ya gönderilmesi bekleniyor.

8 milyon takipçisi var

'Moto Tanya' adıyla bilinen Tatyana Ivanovna Ozolina'nın çeşitli sosyal medya hesaplarında 8 milyon takipçisi olduğu ve Rusya'nın en popüler moto bloggerlarından biri olduğu öğrenildi. 13 yaşında bir erkek çocuk annesi olan Ozolina'nın kaza sırasında kaskının kafasından fırlaması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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