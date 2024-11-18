Ünye\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

3.Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde tali yoldan çıkan otomobilin çarpıştığı araçtaki 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Samsun istikametine seyir halinde olan Yılmaz Çelik idaresindeki 34 RG 9352 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 RG 9352 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak durabildi. Kazada sürücü ile eşi Perihan Çelik (37), kucağında uyuyan bebekleri Deniz Çelik (2) ve arka koltukta oturan arkadaşları Zehra Sobi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede kaza bölgesine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya sebep olan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, kazada yaralanan aile şikayetçi olduklarını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU