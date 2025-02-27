Uşak'ta Çakarlı Araç Cezası ve Tehdit. - Son Dakika
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Uşak'ta Çakarlı Araç Cezası ve Tehdit.

Uşak'ta çakarlı araç kullanan sürücüye 138 bin TL ceza kesildi, polislere hakaret etti.

27.02.2025 17:35
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Uşak'ta polis ekiplerince çakarlı araç kullanan sürücüye 138 bin 172 TL para cezası uygulanırken, sürücü işlem yapan polislere karşı hakaret ve tehditte bulundu.

Uşak'ta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 26 Şubat tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Atapark Meydan'ında uygulama yaptığı esnada bir araçta çakar tespit etti. Polis ekiplerince aracın videosu çekilerek araç sürücüsüne 138 bin 172 TL para cezası uygulandı. Araç sürücü M.O.D. ise cezai işlem sırasında görevli polis memurlara karşı tehdit ve hakarette bulunurken sürücü hakkında Görevli Memura Tehdit ve Hakaret suçundan adli işlem başlatıldı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada "Araçta yapılan kontrollerde araçta takılı ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları (çakar lamba) bulunduğu anlaşılmış, araç sürücüsü M.O.D.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 26/2 (Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak, kullanmak) maddesi hükmü gereğince 138.172 TL cezai işlem uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada sürücü hakkında Görevli Memura Tehdit ve Hakaret suçundan adli işlem başlatıldığı vurgulanarak; "Aracın kontrollerinin yapıldığı esnada araç sürücüsü M.O.D. tarafından görevli personelimize yönelik hakaret ve tehditte (Ben ASELSAN'da mühendisim, size nasıl R yaptırıyorum, aşağılık kompleksinin sonuçları bunlar şeklinde) bulunulması üzerine, şahıs hakkında Görevli Memura Tehdit ve Hakaret suçu kapsamında adli işlem tesis edilmiş, yapılan araştırmada adı geçen şahsın ilgili firma ile bir bağının olmadığı anlaşılmıştır." ifade edildi.

Öte yandan, kent genelinde rutin kontrol ve denetimlerin ekiplerce aralıksız devam edeceği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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