Uşak\'ta Okul Denetimi

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Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Aralık ile 3 Aralık tarihleri arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 775 ekip ve bin 972 personelle, bin 243 okul çevresi, 752 umuma açık yer, 505 okul servis aracı denetlendi. Öte yandan okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 14 bin 373 kişi sorgulandı. - UŞAK