Uşak'ta Park Halindeki Tır Alev Alev Yandı

Uşak'ta park halindeyken alev alarak yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Uşak karayolu İkisaray köyü yakınlarında bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 64 FM 242 plakalı tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Tır kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - UŞAK