Üsküdar\'da Gecekondu Yangını

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Üsküdar'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi İkinci Dere sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle gecekondudan yoğun dumanlar yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının elektrik kaynaklı olduğu düşünülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL