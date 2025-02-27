Üsküdar'da Gecekondu Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Üsküdar'da Gecekondu Yangını

Üsküdar'da bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın anı kamerada.

27.02.2025 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da gecekondu yangını kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi İkinci Dere sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle gecekondudan yoğun dumanlar yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının elektrik kaynaklı olduğu düşünülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Güvenlik, İstanbul, İtfaiye, Üsküdar, 3-sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Gecekondu Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:30 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:15 Kanser tedavisi gören Tanyeli’den müjdeli haber: Taburcu olacağım Kanser tedavisi gören Tanyeli'den müjdeli haber: Taburcu olacağım
07:57 Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü İşte dizinin ekrana geleceği gün Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün
07:47 Türkiye Kupası’nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR’ı dinledi Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi
07:37 Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı
07:14 Kupa maçında görülmemiş olay Hakem maça devam edemedi Kupa maçında görülmemiş olay! Hakem maça devam edemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 19:07:50. #1.13#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Gecekondu Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.