Üsküdar'da kafede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Üsküdar'da kafede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

Barışmak için bir araya gelen grup arasında silahlı çatışma çıktı. Üsküdar'da barışmak için bir kahvehanede bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

23.05.2024 23:02
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- Üsküdar'da kafede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

Barışmak için bir araya gelen grup arasında silahlı çatışma çıktı

İSTANBUL - Üsküdar'da barışmak için bir kahvehanede bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 grup barışmak üzere kahvehanede bir araya geldi. Grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Valilikten açıklama

Ünalan Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da kafede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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