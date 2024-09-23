Üsküdar\'da Kaza: 4 Yaralı

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Üsküdar'da kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

İSTANBUL - Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Çengelköy Mahallesi Çengelköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fıçıcı Sokak'tan gelen yabancı plakalı otomobil, park halindeki 34 KRN 884 plakalı otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çengelköy Caddesi çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Çalışmaların ardından caddede trafik akışı normale döndü.