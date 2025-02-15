Uyuşturucu Hap Operasyonu

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçtan 525 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Turgutlu Merkez Karakolu asayiş timleri tarafından dün gece saatlerinde icra edilen devriyede, şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde üç şahsın bulunduğu araçta arama yapıldı. Araç üzerinde yapılan detaylı incelemede, 525 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla M.O. ve M.Ş. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, H.Ş. adlı şüpheli ise gözaltına alındı. - MANİSA