Uyuşturucu ile Mücadele Semineri

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Ardahan'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonunda ki programda "En İyi Narkotik Polisi: Anne" programına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği görevlileri, bağımlılık türleri ve uyuşturucu ile mücadelenin nasıl yapılabileceği konularında geniş kapsamlı sunum yaptı.

Sunumun ardından bir konuşma yapan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek; bağımlılığın, sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli problemlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, sigara tüketimi ile başlayan uyuşturucu bağımlılığı başta olmak üzere teknolojik, elektronik ve her türlü olumsuz etkiye sahip bağımlılıkla mücadele konusunda özellikle annelere büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Bağımlılıkla mücadele konusunda devletin her türlü tedbiri ve önleyici çalışmaları uygulamaya koyduğunun altını çizen Vali Çiçek, milli ve manevi değerlere bağlı, merhametli, karar alan, vicdanlı, hayır demeyi bilen, vatanına ve milletine bağlı çocuklar yetiştirme gayretinde olduklarını, böylece çocukların ve gençlerin bağımlılıkla karşılaşma ihtimalinin en aza indirilmiş olacağını sözlerine ekledi.

Projenin Ardahan'da başarılı bir şekilde uygulandığını ve olumlu sonuçlar alındığını belirten Vali Çiçek, bugün özellikle kamu kurumlarında görevli kadın personelin projeyi sahiplenmelerini beklediklerini ifade etti.

Uyuşturucu kullanımı noktasında Ardahan'da çok önemli problemlerin bulunmadığını ancak tedbiri elden bırakmadıklarını da aktaran Vali Çiçek, özellikle kolluk birimlerinin bu konuda hassas çalışmalar yaptığını ifade etti.

Vali Çiçek, projenin geliştirilmesi yönünde kadın personelden katılımcı olmalarını isteyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ARDAHAN