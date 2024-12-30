Uyuşturucu Operasyonu: 104 Gözaltı

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Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik Ankara merkezli iki ilde icra edilen "Demir Kıran-1" operasyonunda 104 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 137 şüpheliyi belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı "Demir Kıran-1" operasyonunda Ankara'da 102, Diyarbakır'da 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarılırken, adreslerde yapılan aramalarda, 287 adet sentetik ecza, farkı miktarlarda bonzai, metamfetamin, eroin, esrar, 2 adet hassas terazi, 9 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 5 adet av tüfeği ele geçirildi. - ANKARA