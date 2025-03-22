Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yakalanan ve kesinleşmiş 16 yıl cezası bulunan uyuşturucu taciri şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşım-bulundurma suçlarından hakkında 16 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP