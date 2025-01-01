Uyuşturucu Ticareti Suçlusu Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan Metin D. yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamamlı Mahallesinde devriye atan jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan Metin D.'yi (59) kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Metin D., adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan Metin D., cezaevine gönderildi. - BURSA
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