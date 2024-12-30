Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticarinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube görevlileri uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli hükümlüyü yakaladı.
Adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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